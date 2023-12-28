57-летняя Екатерина Андреева показала фигуру в купальнике

Российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя знаменитость запечатлела себя отдыхающей в хаммаме. Так, журналистка показала свою подтянутую фигуру в раздельном купальнике серого цвета, оформленном глубоким декольте и пышным бантом.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Ранее Екатерина Андреева раскрыла секреты своей молодости. Телезвезда рассказала, что периодически меняет средства ухода за кожей. Вдобавок она отметила, что спит в полной темноте, пьет чистую воду и регулярно занимается спортом.

