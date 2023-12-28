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16:30, 28 декабря 2023Среда обитания

Мощный ветер вызвал пожар в российском регионе

Подстанция в Ставрополье загорелась из-за шквалистого ветра

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мощный ветер в Ставропольском крае вызвал пожар на трансформаторной подстанции. О происшествии в российском регионе сообщил в своем Telegram-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

«В станице Ессентукской произошло сразу восемь обрывов проводов и возгорание на трансформаторной подстанции. Часть улиц сейчас находится без света», — написал Бондаренко. Он добавил, что на данный момент работники спецслужб работают над устранением проблемы.

26 декабря ГУ МЧС по Ставропольскому краю объявило штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра с порывали до 30 метров в секунду. Согласно прогнозам, такие погодные условия будут сохраняться до 28 декабря в западной части региона.

Ранее в дагестанском Буйнакске порывом ветра сорвало крышу здания торгового центра. Во время инцидента была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света остались 15 тысяч жителей.

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      Александра Качан
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