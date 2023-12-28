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15:32, 28 декабря 2023Экономика

Работу крупнейшей шахты России остановили

Ростехнадзор приостановил добычу на крупнейшей в России шахте «Распадская»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В связи с выявленными нарушениями прекращена добыча из лав на двух шахтах ПАО «Распадская», в том числе на крупнейшей в России одноименной шахте. Об этом в Telegram-канале написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

На «Распадской» получил травму работник, а также возникли проблемы с эксплуатацией кабельной продукции механизированного комплекса. Другая шахта, «Распадская-Коксовая», закрыта из-за эксплуатации технического устройства с нарушением требований промбезопасности, отсутствием свободного прохода в горной выработке.

В «Распадской угольной компании» (управляет активами ПАО) в комментарии «Интерфаксу» подтвердили остановку добычи на обеих шахтах. Сроки возобновления работы не указываются.

Ранее сообщалось, что квоты российских угольщиков на вывоз топлива в восточном направлении в 2024 году сокращены на 10 процентов, до 100 миллионов тонн. Из них на Кузбасс придется 54,1 миллиона, хотя власти региона запрашивали как минимум 60 миллионов тонн.

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      Платон Щукин
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