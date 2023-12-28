В России пассажирский самолет приземлился на замерзшую реку

В Якутии самолет Ан-24 с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку

Российский самолет с 30 пассажирами на борту приземлился на замерзшую реку в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Якутия.Оперштаб».

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от поселка Зырянка в Верхнеколымском районе. Воздушное судно Ан-24 выполняло рейс ЯП217 по маршруту Якутск-Зырянка-Среднеколымск, однако при посадке в Зырянке пилоты приземлись мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП).

По данным регионального оперштаба, помимо 30 пассажиров, на борту также находились 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал. Самолет также не имеет повреждений.

При этом, как отмечается в Telegram-канале ZvezdaNews, Росавиация классифицировала посадку Ан-24 на реку как серьезный инцидент.