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08:18, 28 декабря 2023Путешествия

В России пассажирский самолет приземлился на замерзшую реку

В Якутии самолет Ан-24 с 30 пассажирами приземлился на замерзшую реку

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российский самолет с 30 пассажирами на борту приземлился на замерзшую реку в Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Якутия.Оперштаб».

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от поселка Зырянка в Верхнеколымском районе. Воздушное судно Ан-24 выполняло рейс ЯП217 по маршруту Якутск-Зырянка-Среднеколымск, однако при посадке в Зырянке пилоты приземлись мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП).

По данным регионального оперштаба, помимо 30 пассажиров, на борту также находились 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал. Самолет также не имеет повреждений.

При этом, как отмечается в Telegram-канале ZvezdaNews, Росавиация классифицировала посадку Ан-24 на реку как серьезный инцидент.

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