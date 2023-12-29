В России признали ненужность отечественных товаров за рубежом

Первый вице-премьер РФ Белоусов: российские товары за рубежом не востребованы

Российские товары не только не пускают на рынки недружественных стран, во всех остальных они сами по себе тоже никому не нужны, их необходимо продвигать. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, все оставшиеся рынки заняты либо товарами из самих дружественных стран, либо теми же западными продуктами. «Сейчас российских товаров нет в Китае, нет в Индии, нет во Вьетнаме», — признал чиновник.

Белоусов подчеркнул, что Россия должна поддерживать продвижение товаров на маркетплейсах, создавать давление, дать производителям конкурентное преимущество. В том числе нужно повышать узнаваемость российских брендов — «запустить бренд "Сделано в России", а затем наполнять "Сделано в России" конкретными марками».

Отдельно первый вице-премьер считает необходимым поддерживать экспорт малых компаний, потому что сейчас их доля в общем экспорте составляет всего два процента.

В том же интервью Белоусов назвал резкий рост ключевой ставки с 7,5 до 16 процентов за последние полгода одной из главных угроз для российской экономики. Создается угроза для импорта, для субсидирования ключевых отраслей промышленности. По его оценке, речь идет о дополнительных тратах 1,1 триллиона рублей.