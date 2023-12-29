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12:15, 29 декабря 2023Экономика

В России признали ненужность отечественных товаров за рубежом

Первый вице-премьер РФ Белоусов: российские товары за рубежом не востребованы

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российские товары не только не пускают на рынки недружественных стран, во всех остальных они сами по себе тоже никому не нужны, их необходимо продвигать. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, все оставшиеся рынки заняты либо товарами из самих дружественных стран, либо теми же западными продуктами. «Сейчас российских товаров нет в Китае, нет в Индии, нет во Вьетнаме», — признал чиновник.

Белоусов подчеркнул, что Россия должна поддерживать продвижение товаров на маркетплейсах, создавать давление, дать производителям конкурентное преимущество. В том числе нужно повышать узнаваемость российских брендов — «запустить бренд "Сделано в России", а затем наполнять "Сделано в России" конкретными марками».

Отдельно первый вице-премьер считает необходимым поддерживать экспорт малых компаний, потому что сейчас их доля в общем экспорте составляет всего два процента.

В том же интервью Белоусов назвал резкий рост ключевой ставки с 7,5 до 16 процентов за последние полгода одной из главных угроз для российской экономики. Создается угроза для импорта, для субсидирования ключевых отраслей промышленности. По его оценке, речь идет о дополнительных тратах 1,1 триллиона рублей.

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      Платон Щукин
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