Названы города России с новостройками заметно дороже «вторички»

ЦИАН: в Краснодаре цены на новостройки сильно обогнали вторичное жилье

Самый сильный разрыв цен между новостройками и готовым жильем за год образовался в Краснодаре — квадратный метр на первичном рынке оказался на 35,7 процента дороже «квадрата» на вторичном. Города России, где строящиеся квартиры сильно обогнали по стоимости «вторичку», назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке Краснодара к концу года достигла 175 тысяч рублей (плюс 36 процентов за год), на вторичном — 129 тысяч рублей (плюс 10 процентов за год).

Второе место по ценовому разрыву между новостройками и «вторичкой» занимает Челябинск — там разница достигает 33,7 процента. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород, где «квадрат» строящихся квартир на 31,7 процента дороже «квадрата» готовых. Показатель выше 30 процентов отмечен еще в одном «миллионнике» — Омске, с 30,8 процента.

В других мегаполисах ценовой разрыв менее выраженный: еще в 5 городах из 16 он находится в пределах от 20,75 процента до 22,9 процента, в четырех — от 12,4 процента до 22,9 процента, в остальных — от 2,5 процента до 9,4 процента.

В Москве разница в цене новостроек и «вторички» одна из самых маленьких в России — строящееся жилье на 9,4 процента дороже готового. В среднем по крупным городам «квадрат» новостроек стоит примерно на 20 процентов больше, чем на вторичном рынке.

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