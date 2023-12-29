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12:27, 29 декабря 2023Мир

Посол рассказал о комплексе проблем для Германии из-за антироссийских санкций

Посол РФ Нечаев: антироссийский курс не отвечает интересам Германии

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Антироссийский курс не отвечает интересам Германии и создает для нее целый комплекс проблем. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

«Помимо бессмысленного разрушения возводившегося десятилетиями уникального каркаса двустороннего сотрудничества, речь идет об ухудшении экономической конъюнктуры, снижении покупательной способности немецких граждан», — рассказал Нечаев.

Кроме того, по его словам, Германия переживает инфляционный, энергетический, бюджетный кризисы, бегство энергоемких промышленных производств за рубеж. Нечаев также напомнил, что стабильные поставки российских энергоресурсов всегда были одним из факторов, обеспечивавших конкурентоспособность и экономическое процветание страны.

Ранее сообщалось, что руководство немецкой энергетической компании Securing Energy for Europe (SEFE) подписало долгосрочное соглашение с норвежским нефтегазовым концерном Equinor на поставку 129 миллиардов кубометров газа. Предполагается, что поставки топлива из Норвегии помогут Германии в еще большей степени снизить зависимость от России в энергетическом секторе.

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      Анастасия Яланская
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