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15:23, 29 декабря 2023Путешествия

«Прыгающий» над посадочной полосой самолет сел во время шторма и попал на видео

Самолет авиакомпании American Airlines приземлился во время шторма и попал на видео. Роликом поделился авиаспоттер Джерри Дайер в личном блоге Big Jet TV в соцсети Х (бывшая Twitter).

В своей публикации блогер назвал посадку лайнера безумной. «Сильный порывистый боковой ветер сбивает с толку даже самых опытных пилотов!» — добавил Дайер.

На опубликованных кадрах видно, что из-за шторма воздушное судно «прыгает» над взлетно-посадочной полосой, сильно раскачивается и трясется. В итоге лайнер сел благополучно.

Как уточняет CNN, Boeing 777 американской авиакомпании прилетел из Лос-Анджелеса в Лондон 27 декабря. Борт попал в шторм «Геррит», который пришел из Атлантики и обрушился на Великобританию. Уточняется, что непогода вызвала хаос в авиагаванях: ограничения воздушного движения привели к серьезным задержкам и отменам рейсов по всей стране.

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      Мария Борисова
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