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17:05, 29 декабря 2023Из жизни

Неизвестное существо откусило два больших куска от огромного ската

В Австралии нашли огромного ската, на которого напало неизвестное существо

Фото: Karen Zhang / Unsplash

В австралийском штате Квинсленд на пляже нашли ската со следами зубов неизвестного существа. Оно откусило от него два больших куска, сообщает Yahoo News.

Огромную рыбу с устрашающими ранами на боках обнаружили на берегу острова Фрейзер у восточного побережья Австралии. Когда ее заметили прохожие, раны все еще кровоточили.

Профессор экологии Дэрил Макфи, к которому обратился журналист Yahoo News, предположил, что на ската напала акула. «Здесь множество разных видов акул, и некоторым из них очень нравятся скаты, — объяснил он. — Масса узкозубых акул, и тигровые тоже есть».

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По словам ученого, люди на Фрейзере редко страдают от акул лишь потому, что это не очень популярное место для плавания.

Акулы водятся вблизи всего побережья Австралии. Самый распространенный вид в австралийских океанах — большие белые акулы, китовые, тигровые и зебровые акулы. На острове Фрейзера также встречаются узкозубые акулы.

Ранее сообщалось, что ученые назвали животное, которое растерзало трехметровую акулу-людоеда у берегов Австралии. Разорванную пополам тушу заметили в октябре в районе мыса Бриджуотер на южной оконечности материка.

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      Олег Парамонов
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