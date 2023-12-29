Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:20, 29 декабря 2023Экономика

В Кремле ответили на вопрос о защите брендов «Балтики» за рубежом

Песков ответил на вопрос о брендах «Балтики» словами «будем защищать до конца»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия продолжит защищать отечественных производителей за рубежом, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в связи с сообщениями СМИ об обращении первого вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Александра Дедегкаева к властям с просьбой защитить ее бренды в дружественных странах. Об этом сообщает РБК.

«Мы служебную переписку, вы знаете, никогда не комментируем. Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как ранее написали «Ведомости», замглавы «Балтики» обратился в администрацию президента с просьбой защитить пивные бренды компании, права на которые, а также на товарный знак «Балтика» датская Carlsberg в июле перевела сроком на 20 лет на аффилированные с холдингом юрлица в странах СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а также в Туркменистане, Грузии и Монголии.

В том же месяце указом главы государства доли иностранных владельцев в «Балтике» были переданы во временное управление Росимущества. В Carlsberg перед этим анонсировали продажу своего российского бизнеса.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

      Киркорова призвали лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой. Как на это отреагировали власти?

      Минобороны раскрыло число призванных за осенний призыв срочников

      Украина обстреляла российский регион из РСЗО «Град»

      Крупнейшая авиакомпания России продлит программу «плоских» тарифов

      Москвичам пообещали рождественские морозы

      В США выразили уверенность в отмене решения о недопуске Трампа до выборов

      Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине

      Блогерша порылась в мусорке и удивилась ценным находкам

      Ирина Безрукова показала свой новый загородный дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости