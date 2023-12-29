В Кремле ответили на вопрос о защите брендов «Балтики» за рубежом

Песков ответил на вопрос о брендах «Балтики» словами «будем защищать до конца»

Россия продолжит защищать отечественных производителей за рубежом, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в связи с сообщениями СМИ об обращении первого вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Александра Дедегкаева к властям с просьбой защитить ее бренды в дружественных странах. Об этом сообщает РБК.

«Мы служебную переписку, вы знаете, никогда не комментируем. Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как ранее написали «Ведомости», замглавы «Балтики» обратился в администрацию президента с просьбой защитить пивные бренды компании, права на которые, а также на товарный знак «Балтика» датская Carlsberg в июле перевела сроком на 20 лет на аффилированные с холдингом юрлица в странах СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), а также в Туркменистане, Грузии и Монголии.

В том же месяце указом главы государства доли иностранных владельцев в «Балтике» были переданы во временное управление Росимущества. В Carlsberg перед этим анонсировали продажу своего российского бизнеса.