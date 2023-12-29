Выручка российских фитнес-клубов резко выросла

НФС: оборот фитнес-отрасли в 2023 году превысил 170 млрд рублей

Совокупный оборот российских фитнес-клубов в 2023 году увеличился на 11,6 процента, до 172 миллиардов рублей, выяснили аналитики Национального фитнес-сообщества (НФС). Результаты исследования есть в распоряжении Forbes.

Так, за год фитнес-клубы продали на 3,2 процента больше клубных карт по сравнению с допандемийным 2019 годом. По сравнению с 2022-м показатель вырос на 12 процентов. Превысили показатели за оба года также продажи дополнительных услуг и количество новых открытых зведений.

В то же время посещаемость фитнес-клубов оказалась на 2,7 процента ниже, чем в 2019 году. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 8,5 процента. Общее число работающих в стране клубов по итогам 2023 года составило 9050 заведений. В 2019-м их было 13 тысяч. В 2020 и 2021 годы с рынка ушли 3250 и 1950 клубов соответственно.

Аналитики ожидают, что в следующем году отрасль покажет более успешные результаты. В частности, прогнозируемый рост выручки составит 18 процентов, объем может превысить 200 миллиардов рублей. Однако для рынка сдерживающим фактором остается низкая маржинальность — не больше 7 процентов, отметили в НФС. Другими факторами являются высокие арендные платежи и тарифы, высокие налоги и страховые выплаты. Для стимулирования роста систематически занимающихся физкультурой и спортом россиян необходимо внедрение дополнительных мер господдержки, считает глава организации Елена Силина.

При этом в 2024 году цены на абонементы могут вырасти на 7-12 процентов. Это связано с увеличением бюджетов на открытие клубов для занятий спортом в России на 40-50 процентов из-за подорожания стоимости импортного оборудования.