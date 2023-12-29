Звезда «Очень странных дел» показала фигуру в бикини

Британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 19-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» показала фигуру в бикини, оформленном пестрым принтом. При этом она дополнила образ серебряной цепью на животе. Вдобавок девушка поделилась снимком, на котором продемонстрировала свое лицо без макияжа крупным планом.

Поклонники оценили снимки знаменитости, о чем написали в комментариях под постом. «Она такая хорошенькая и красивая», «Очень естественная», «Вот это натуральная красота», «Невероятная фигура», «Красотка», — высказывались они.

В октябре Милли Бобби Браун показала фанатам прыщи на лице. Так, в начале видео девушка продемонстрировала внешность с макияжем, который скрывал состояние кожи. Затем она предстала перед камерой без косметики, с высыпаниями и покраснениями на лбу, щеках и подбородке.