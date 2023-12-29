Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:22, 29 декабря 2023Ценности

Звезда «Очень странных дел» показала фигуру в бикини

Фото: @milliebobbybrown

Британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 19-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» показала фигуру в бикини, оформленном пестрым принтом. При этом она дополнила образ серебряной цепью на животе. Вдобавок девушка поделилась снимком, на котором продемонстрировала свое лицо без макияжа крупным планом.

Поклонники оценили снимки знаменитости, о чем написали в комментариях под постом. «Она такая хорошенькая и красивая», «Очень естественная», «Вот это натуральная красота», «Невероятная фигура», «Красотка», — высказывались они.

В октябре Милли Бобби Браун показала фанатам прыщи на лице. Так, в начале видео девушка продемонстрировала внешность с макияжем, который скрывал состояние кожи. Затем она предстала перед камерой без косметики, с высыпаниями и покраснениями на лбу, щеках и подбородке.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По Украине нанесен массированный удар. Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы

      Посол Казахстана призвал создать условия для изучения казахского языка в России

      В Германии признали преуменьшение сил России в украинском конфликте

      Россиянин уснул около включенной газовой плиты и попал в реанимацию

      Россияне высказались о доверии Путину и оценили его работу

      Цены на нефть достигли крупнейшего годового падения со времен пандемии

      Азербайджан раскрыл размер помощи Украине с начала СВО

      Власти продлили поддержку россиян под угрозой увольнения

      Брата Майкла Джексона обвинили в изнасиловании

      Звезда КВН назвал минус современной телеигры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости