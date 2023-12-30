Британский премьер проигнорировал Украину в новогоднем обращении

Премьер Великобритании Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении. Текст опубликован на сайте британского правительства.

Сунак сосредоточился на внутренних делах страны и собственном видении будущего. Премьер также поблагодарил военных, медиков и ученых.

В прошлогоднем обращении конфликт на Украине в речи Сунака упоминался. Тогда глава британского правительства обещал поддерживать «украинских друзей», хотя его собственная страна испытывает экономические трудности.