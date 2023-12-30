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18:09, 30 декабря 2023Мир

Бывшего президента Албании поместили под домашний арест

Экс-президента Албании Сали Беришу поместили под домашний арест

Фото: Florion Goga / Reuters

Албанский суд постановил поместить экс-президента и бывшего премьер-министра Сали Беришу под домашний арест после обвинения в коррупции во время пребывания на посту. Об этом пишет Reuters.

Прокуратура обвиняет 79-летнего Беришу в том, что он использовал свое влияние, находясь на посту премьер-министра в период с 2005 по 2009 год, для обогащения родственников, в частности зятя Джамарбера Маллтези, в ходе проведения сделок по приватизации государственной земли. Суд удовлетворит ходатайство обвинения, изменив предыдущую меру на домашний арест без возможности выезда за рубеж.

Бывший премьер-министр отверг обвинения, заявив, что они являются политически мотивированными, а за ними якобы стоит нынешний премьер-министр Эди Раму, пытающийся заставить замолчать оппозицию.

Бериша занимал пост президента с 1992 по 1997 год, а также премьер-министром с 2005 по 2013 год. В 2021 году США запретили ему и его семье въезд, а Госдепартамент обвинил его в том, что Бериша, находясь на посту премьер-министра, был причастен к коррупционным действиям, включая использование власти в личных целях.

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      Александр Еникеев
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