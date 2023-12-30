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22:07, 30 декабря 2023Россия

Укрывшая собой детей мать в Белгороде попала на видео

Во время ракетного удара по Белгороду мать закрыла собой двоих детей

Во время ракетного удара по Белгороду мать закрыла собой детей. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На видео видно, как находящаяся на женщина заслонила младенца в коляске и прижала к себе еще одного ребенка. Позднее мать вместе с детьми бросилась в сторону укрытия, оставив пустую коляску.

30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 14 жителей города, включая троих детей, спасти не удалось. Одним из последствий обстрела стало повреждение дома правительства Белгородской области.

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      Марина Совина
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