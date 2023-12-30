В Благовещенске отменили новогодний салют из-за событий в Белгороде

Мэр Благовещенска отменил новогодний салют из-за удара ВСУ по Белгороду

В Благовещенске отменили новогодний салют из-за трагических событий в Белгороде. Об этом сообщил мэр дальневосточного города Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас устраивать салют — не самый уместный шаг. Он добавил, что салюты обязательно будут в Благовещенске в будущем. «В том числе и салют Победы в честь нашей Победы в этой битве за Россию», — написал Имамеев.

Ранее праздничные салюты были отменены и в нескольких других городах Дальнего Востока — Владивостоке и Магадане.