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16:14, 31 декабря 2023Россия

Армия России уничтожила авиатехнику ВСУ на аэродромах в двух областях Украины

Минобороны сообщило об уничтожении авиатехники ВСУ под Одессой и Днепром

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

Украинская техника была уничтожена в ангарах и на аэродромах, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, под Одессой был поражен радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.

Также за минувшие сутки в Харьковской области и Донецкой народной республике были уничтожены две пусковые установки американской РСЗО HIMARS, добавили в Минобороны.

Ранее Минобороны отчиталось об ответе на обстрел ВСУ Белгорода. В министерстве сообщили о нанесении ударов по центрам принятия решений и по военным объектам в Харькове. В частности, российские войска нанесли ракетный удар по гостинице «Харьков Палас», в результате чего были ликвидированы представители украинской военной разведки, участвовавшие в планировании терактов на территории России.

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      Алан Босиков
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