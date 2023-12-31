Армия России уничтожила авиатехнику ВСУ на аэродромах в двух областях Украины

Минобороны сообщило об уничтожении авиатехники ВСУ под Одессой и Днепром

Российские военнослужащие уничтожили авиатехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

Украинская техника была уничтожена в ангарах и на аэродромах, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, под Одессой был поражен радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.

Также за минувшие сутки в Харьковской области и Донецкой народной республике были уничтожены две пусковые установки американской РСЗО HIMARS, добавили в Минобороны.

Ранее Минобороны отчиталось об ответе на обстрел ВСУ Белгорода. В министерстве сообщили о нанесении ударов по центрам принятия решений и по военным объектам в Харькове. В частности, российские войска нанесли ракетный удар по гостинице «Харьков Палас», в результате чего были ликвидированы представители украинской военной разведки, участвовавшие в планировании терактов на территории России.