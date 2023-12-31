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16:27, 31 декабря 2023Мир

FT предсказала поражение Трампа и банкротство X в 2024 году

FT: Трамп проиграет выборы, а компания X обанкротится в 2024-м

Фото: Scott Morgan / Reuters

В 2024 году кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы, а компания X Илона Маска обанкротится. Такой прогноз на следующий год дала газета Financial Times (FT).

Отмечается, что из 20 предположений в 2023-м не сбылись лишь три.

По мнению журналистов, в следующем году Трамп не победит на выборах президента США, страну вновь возглавит нынешний глава государства Джо Байден. Кроме того, прогнозируется, что Трампа осудят по крайней мере в рамках одного судебного разбирательства. Издание считает, что политик представит это как преследование со стороны Байдена.

В прогнозе также говорится, что западные страны продолжат оказывать помощь Украине. При этом, если Трамп получит пост президента, финансирование Киева станет проблемой. «Украине, вероятно, все еще будет трудно совершить военный прорыв, поэтому она столкнется с растущим давлением на переговоры с Москвой», — говорится в сообщении.

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      Варвара Кошечкина
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