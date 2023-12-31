Мужчина поджег новогоднюю елку в знак протеста и попал на видео

Житель Казахстана поджег елку в знак протеста против Нового года

В Казахстане мужчина поджег елку в знак протеста против празднования Нового года и попал на видео. Запись, сделанную в городе Тараз на юге республики, опубликовал Telegram-канал МВД республики.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале МВД республики, он поджигает елку и удаляется.

По данным источников Orda.kz, чьи слова приводятся в Telegram-канале издания, 56-летний мужчина поджег елку в знак протеста против Нового года. По мнению задержанного, в Казахстане праздник отмечаться не должен, указано в публикации.

Местные власти оценили ущерб в 2,8 миллиона тенге (около 545 тысяч рублей по курсу на 31 декабря 2023 года).

В 2022-м году в том же городе в ночь на 1 января сгорела новогодняя елка. После зажжения огней она вспыхнула из-за короткого замыкания. Никто не пострадал.