Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:32, 31 декабря 2023Бывший СССР

Мужчина поджег новогоднюю елку в знак протеста и попал на видео

Житель Казахстана поджег елку в знак протеста против Нового года
СюжетПротесты в Казахстане

В Казахстане мужчина поджег елку в знак протеста против празднования Нового года и попал на видео. Запись, сделанную в городе Тараз на юге республики, опубликовал Telegram-канал МВД республики.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале МВД республики, он поджигает елку и удаляется.

По данным источников Orda.kz, чьи слова приводятся в Telegram-канале издания, 56-летний мужчина поджег елку в знак протеста против Нового года. По мнению задержанного, в Казахстане праздник отмечаться не должен, указано в публикации.

Местные власти оценили ущерб в 2,8 миллиона тенге (около 545 тысяч рублей по курсу на 31 декабря 2023 года).

В 2022-м году в том же городе в ночь на 1 января сгорела новогодняя елка. После зажжения огней она вспыхнула из-за короткого замыкания. Никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло цели на Украине в ответ на обстрел Белгорода. Уничтожены представители ГУР и ВСУ

      В Европе экстренно посадили самолет из-за неожиданного недомогания пассажиров

      Шуфутинский и Чеботина пострадали из-за голой вечеринки Ивлеевой

      Власти Севастополя отменили воздушную тревогу через 20 минут после объявления

      В Чехии прокомментировали атаку украинской армии на Белгород

      Главы России и КНР поздравили друг друга с Новым годом

      Россиянам назвали самые вредные блюда на новогоднем столе

      Эксперты призвали срочно убрать ряд вещей с балкона

      Роднина ответила на критику из-за жизни в США

      Врач рассказал о способах избежать травм в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости