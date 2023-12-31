Прибалтийские страны оказались лидерами по экспорту игристого вина в Россию

Латвия, Литва и Италия оказались лидерами по экспорту игристого вина в Россию

Две прибалтийские страны — Латвия и Литва — вошли в тройку крупнейших стран-экспортеров игристого вина в Россию за период с января по сентябрь 2023 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Также в тройку вошла Италия. Эти три страны экспортировали игристого в Россию на общую сумму более 200 миллионов долларов. Лидером стала Латвия — объем ее экспорта в денежном выражении составил 105,43 миллиона долларов.

На четвертом месте по объему поставок вина оказалась Польша — ее экспорт оценен в 8,65 миллиона долларов (более чем на три миллиона больше, чем годом ранее). Пятерку замкнула Испания.

Также в десятку лидеров экспорта в Россию вошли Франция, Грузия, Армения, Азербайджан и Германия. Сильнее всего экспорт за девять месяцев увеличили Армения, Грузия и Германия, а сократила только Франция.

Ранее в декабре россиян предупредили, что в течение следующего года с полок российских магазинов начнет исчезать дешевое импортное вино стоимостью до 700 рублей. Это будет происходить постепенно — после новогодних праздников и вплоть до начала 2025 года.

