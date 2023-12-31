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13:59, 31 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали самые вредные блюда на новогоднем столе

Диетолог Михалева назвала мясные нарезки самым вредным новогодним блюдом

Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева перечислила три самых вредных блюда, без которых не обходится ни одно новогоднее застолье. Ее слова приводит RT.

Самым вредным блюдом на новогоднем столе Михалева назвала мясные нарезки. По ее словам, колбаса, карбонат и другие продукты мясной гастрономии содержат большое количество соли, жира и нитритов, «из которых в организме образуются канцерогены высокого класса опасности (нитрозамины)».

На второе место антирейтинга диетолог поставила новогодние салаты с майонезом. Она призвала не злоупотреблять этими блюдами, потому что они калорийны, тяжело перевариваются и приводят к набору веса.

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В качестве последнего вредного продукта Михалева выделила жареную курицу, особенно если перед приготовлением с нее не была снята кожа. «Под кожей содержится много жира, и он весь впитывается в мясо, а вкусная жареная корочка богата канцерогеном бензпиреном. Если мы все это запиваем традиционными сладкими напитками, то риск набрать лишний вес за праздники многократно увеличивается», — объяснила врач.

В заключение диетолог добавила, что употребление каждого из этих блюд в сочетании с алкоголем увеличивает нагрузку на поджелудочную железу, что чревато приступом панкреатита и может закончиться госпитализацией в разгар праздников.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Наталья Обрядина
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