Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:14, 31 декабря 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о плохо сочетающихся с шампанским закусках

Нутрициолог Кондаурова: шампанское нельзя закусывать соленой и жареной пищей

Фото: Unsplash

Нутрициолог Анастасия Кондаурова предупредила, что далеко не все блюда, представленные на новогоднем столе, сочетаются с шампанским. Ее слова приводит Пятый канал.

Кондаурова рассказала, что шампанское лучше всего закусывать белковой или жирной пищей, так как она нейтрализует вредное воздействие алкоголя на организм. Она посоветовала выбирать жирные сорта рыбы, например, лосось, а также красную и черную икру, нежирное мясо, сыры, морепродукты и фрукты.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

При этом к числу плохо сочетающихся с шампанским закусок Кондаурова отнесла жирную жареную пищу, например, картофель или соленые продукты. По ее словам, такая еда вместе с алкоголем может вызвать проблемы с желудком и и спровоцировать задержку жидкости и, как следствие, отеки. Также нутрициолог предупредила, что нельзя закусывать шампанское тортом или пирожными, поскольку это может привести к резкому повышению сахара в крови.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что, в зависимости от индивидуальных факторов, протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин выступил с новогодним обращением из Кремля

      Путин в новогоднем обращении назвал героями бойцов СВО

      Герой России погиб в ДТП

      Российский футболист-чемпион назвал главные компоненты новогоднего стола

      В одном городе Украины произошли взрывы

      В Финляндии заявили о связанной с закрытием границ с Россией сложности

      В Белгороде второй раз за день объявили о ракетной опасности

      Раскрыта длительность новогоднего обращения Путина

      В российском регионе ВСУ обстреляли продуктовый магазин с клиентами

      Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости