В Госдуме отреагировали на планы Киева выдвинуть ультиматум

Депутат Госдумы Шеремет назвал чушью собачей слова Подоляка об ультиматуме

Слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о намерении Киева выдвинуть ультиматум России — «чушь собачья», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в интервью РИА Новости.

Он указал, что подобные высказывания служат еще одним подтверждением, что страной управляют террористические власти, использующие ультиматумы для решения вопросов. «Но они забывают, что с Россией с позиции силы и языком ультиматумов разговорить бессмысленно», — подчеркнул политик.

Он посоветовал украинскому руководству думать не об ультиматумах, а о том, как бы «успеть сбежать за границу с наворованными деньгами». Шеремет также пообещал, что Москва не оставит без ответа действия Киева, «направленные на уничтожение мирного населения и захват власти на Украине».

Ранее Подоляк заявил, что Украина не станет вести переговоры с Россией, а выдвинет ей ультиматум, который она будет вынуждена принять.