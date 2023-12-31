Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:36, 31 декабря 2023Россия

В российском регионе ВСУ обстреляли продуктовый магазин с клиентами

ВСУ обстреляли магазин в Белгородской области, одного человека спасти не удалось

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Продуктовый магазин попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится менее чем в километре от российско-украинской границы.

Одного человека — клиента магазина — спасти не удалось, сообщил Гладков. Также в ходе атаки пострадала продавец магазина. Ее госпитализировали с осколочным ранением головы.

Помимо этого, в ходе атаки были повреждена линия электропередачи. В ближайшее время к ликвидации последствий обстрела приступят сотрудники экстренных служб.

Ранее власти еще одного приграничного российского региона — Курской области сообщили об обстреле со стороны Украины. По словам губернатора Романа Старовойта, в ходе атаки был поврежден газопровод. Помимо этого, в одном из домовладений из-за обстрела выбило окна, также был поврежден фасад и забор, сказал глава региона.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин выступил с новогодним обращением из Кремля

      Путин в новогоднем обращении назвал героями бойцов СВО

      Герой России погиб в ДТП

      Российский футболист-чемпион назвал главные компоненты новогоднего стола

      В одном городе Украины произошли взрывы

      В Финляндии заявили о связанной с закрытием границ с Россией сложности

      В Белгороде второй раз за день объявили о ракетной опасности

      Раскрыта длительность новогоднего обращения Путина

      В российском регионе ВСУ обстреляли продуктовый магазин с клиентами

      Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости