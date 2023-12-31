В российском регионе ВСУ обстреляли продуктовый магазин с клиентами

ВСУ обстреляли магазин в Белгородской области, одного человека спасти не удалось

Продуктовый магазин попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Украинские войска обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится менее чем в километре от российско-украинской границы.

Одного человека — клиента магазина — спасти не удалось, сообщил Гладков. Также в ходе атаки пострадала продавец магазина. Ее госпитализировали с осколочным ранением головы.

Помимо этого, в ходе атаки были повреждена линия электропередачи. В ближайшее время к ликвидации последствий обстрела приступят сотрудники экстренных служб.

Ранее власти еще одного приграничного российского региона — Курской области сообщили об обстреле со стороны Украины. По словам губернатора Романа Старовойта, в ходе атаки был поврежден газопровод. Помимо этого, в одном из домовладений из-за обстрела выбило окна, также был поврежден фасад и забор, сказал глава региона.