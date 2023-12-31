В США заявили о страхе Украины перед Россией

MWM: Украина боится российских ракет Х-22

Украина боится российских крылатых ракет X-22. О страхе страны перед Россией пишут журналисты американского издания Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. При этом Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны. Отмечается, что у РФ имеются большие запасы данных ракет с советских времен, поэтому их часто используют для ударов по военным объектам.

«Этот класс ракет впервые поступил на вооружение в 1962 году, но по своим характеристикам до сих пор имеет мало конкурентов в мире», — заявили авторы материала. Они также добавили, что у Киева истощены запасы ракет для противовоздушной обороны (ПВО), а страны Запада не могут закрыть нехватку оружия.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия очень жестко ответит за удары ВСУ по Белгороду.