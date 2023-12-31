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19:00, 31 декабря 2023Забота о себе

Врач назвал самые эффективные способы избежать похмелья после новогодней ночи

Нарколог Шуров посоветовал больше танцевать и гулять, чтобы избежать похмелья

Фото: Unsplash

Нарколог, психиатр Василий Шуров назвал россиянам самые эффективные способы избежать похмелья и сопутствующей ему головной боли после новогодней ночи. Его слова передает издание NEWS.ru.

По словам врача, чтобы избежать головной боли и плохого самочувствия наутро после праздника, следует заняться физической активностью, например, больше танцевать или гулять на улице. Такая обременительная нагрузка, как объяснил он, позволит не нагружать желудок.

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Еще одна рекомендация Шурова — делать перерывы между подходами к новогоднему столу и тщательно контролировать количество выпитых спиртных напитков. Нарколог указал, что печень относительно здорового человека может перерабатывать 10 миллилитров алкоголя в час, что соответствует 50 миллилитрам водки или чуть большему количеству слабоалкогольных напитков. Если же похмелья избежать не удалось, для борьбы с ним Шуров посоветовал принять лекарство от головной боли и пить как можно больше воды.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Наталья Обрядина
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