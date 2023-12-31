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07:41, 31 декабря 2023Бывший СССР

Жена по телефону обматерила выжившего солдата ВСУ за сдачу в плен

Жена солдата ВСУ возмутилась тем, что тот выжил и оказался в плену

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жена солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) обматерила оказавшегося в российском плену мужа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила военкор Интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова.

Бойцу разрешили связаться с семьей, однако супруга в нецензурной форме выразила недовольство тем, что ее муж выжил. При этом его объяснения, что его подразделение осталось без подкрепления и подверглось обстрелу своей же артиллерии, были проигнорированы.

Соколова предположила, что жена бойца надеялась получить компенсацию в 15 миллионов гривен, обещанную украинскими властями за гибель на фронте члена семьи. Однако, отметила военкор, Киев старается не объявлять бойцов погибшими, предпочитая вносить их в список пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации. «Их телами усеяна вся линия фронта», — резюмировала она.

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      Марина Совина
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