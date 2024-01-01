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23:21, 1 января 2024Мир

Американский корабль столкнулся с катерами хуситов в Красном море

Sky News: корабль США столкнулся с катерами хуситов в Красном море, идут бои

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Американский корабль столкнулся с военными катерами йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла» в Красном море. Об этом передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на йеменские источники.

В публикации отмечается, что между кораблем США и катерами хуситов идут «ожесточенные столкновения».

Ранее вертолеты США потопили катера хуситов, атаковавших контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk. Это произошло 31 декабря в 6:30 утра по времени Саны.

Йеменские хуситы напали на контейнеровоз Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе. Их военный представитель заявил Яхья Сариа заявил, что военные будут препятствовать проходу связанных с Израилем судов или идущих в страну в Красном и Аравийском морях.

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      Марина Совина
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