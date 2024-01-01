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00:06, 1 января 2024Россия

В России изменились условия выдачи материнского капитала

Маткапитал с 2024 года будут выдавать на детей с гражданством РФ по рождению

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

С 1 января 2024 года материнский капитал будут выдавать только родителям, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если последний является гражданином России по рождению. Соответствующий закон накануне Нового года подписал глава государства Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, согласно новой норме, теперь при решении вопроса о выдаче материнского капитала не будут учитываться дети, которые не приобрели гражданство России по рождению.

При этом закон не затронет россиян, постоянно проживающих на территории новых регионов страны на день их принятия в состав России. Они сохранят право на маткапитал, даже если не имели гражданства на момент рождения детей.

Ранее закон не уточнял, должно ли у детей было быть гражданство по рождению, а также не содержал условий по гражданству для родителей.

Получение ребенком российского гражданства по рождению возможно при соблюдении одного из условий. В частности, если оба родителя — граждане России, либо если один из родителей имеет российское гражданство, а другой нет, но ребенок при этом не приобрел иностранное гражданство по рождению или родился в России.

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      Игорь Дмитров
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