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00:31, 1 января 2024Россия

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Мэр Собянин пожелал москвичам в 2024 году здоровья и любящих людей рядом
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, в прошедшем 2023-м году «было много тревоги, переживаний за судьбу Москвы и России», нужно было многое сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Собянин назвал прошедший год успешным, «несмотря на все треволнения».

Мэр также поблагодарил москвичей за мужество, трудолюбие и поддержку. Он выразил уверенность в том, что 2024-й год принесет новые достижения и победы. Собянин пожелал жителям столицы здоровья и долголетия, благополучия и достатка, радости от детей и внуков, а также близких и любящих людей рядом.

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      Марина Совина
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