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00:02, 1 января 2024Россия

В России подорожал техосмотр автомобилей

С 1 января 2024 года в России подорожал техосмотр автомобилей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С 1 января 2024 года в России подорожала процедура техосмотра (ТО) автомобилей. Введение новых тарифов предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает «Коммерсантъ».

По подсчетам авторов материала, в большинстве российских регионов стоимость ТО легковых автомобилей с 1 января 2024 года должна вырасти на 12 процентов.

На
12
процентов

подорожает стоимость ТО в большинстве регионов

О намерении повысить стоимость ТО заявили в 68 регионах. В половине из них тариф для самой массовой категории транспортных средств М1 с начала 2024 года повышается с действовавших ранее 913 рублей до 1022.

С 2021 года для легковых автомобилей, находящихся в личной собственности, нужно проходить техосмотр только в двух случаях: если владелец регистрирует в ГИБДД машину старше четырех лет или собирается зарегистрировать внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Грузовикам, такси и автобусам техосмотр нужно проходить регулярно. Как часто — зависит от их возраста.

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      Игорь Дмитров
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