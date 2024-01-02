Белесков: недостаточная военная помощь Запада — рецепт поражения Украины

Недостаточная военная помощь Запада ведет к медленному и затяжному поражению Украины. Такую точку зрения высказал советник украинского военного руководства, научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков в своем X.

Таким образом Белесков отреагировал на колонку в The Wall Street Journal с заголовком «Хочет ли Байден, чтобы Украина победила?». Автор материала Филлип О'Брайан высказывает мнение, что администрация Джо Байдена пытается навязать Киеву сделку с Россией, отказываясь полноценно вооружать украинцев.

В Москве неоднократно заявляли, что готовы к переговорам с Киевом, в то время как украинские власти ставят России ультиматумы. Как считает советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, Запад не оставит Киев и будет поддерживать и в дальнейшем.