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06:07, 3 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о собственной беспомощности

Соскин: прошедший год показал, что украинская власть не может победить Путина

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская власть не может победить президента России Владимира Путина, прошедший год это отчетливо показал. Такую точку зрения высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего видеоблога.

По его мнению, происходящее показывает, что Киев сейчас беспомощен. Таким образом Соскин отреагировал на неспособность украинских властей защитить собственные города от ударов в конце прошлого и начале этого года.

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