На Украине заявили о собственной беспомощности

Соскин: прошедший год показал, что украинская власть не может победить Путина

Украинская власть не может победить президента России Владимира Путина, прошедший год это отчетливо показал. Такую точку зрения высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего видеоблога.

По его мнению, происходящее показывает, что Киев сейчас беспомощен. Таким образом Соскин отреагировал на неспособность украинских властей защитить собственные города от ударов в конце прошлого и начале этого года.