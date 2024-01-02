Президент Гарварда ушла в отставку из-за обвинений в плагиате и антисемитизме

Президент Гарварда Клодин Гэй ушла в отставку из-за обвинений в антисемитизме

Президент Гарвардского университета Клодин Гэй подала в отставку. Об этом сообщает Associated Press. Временно исполняющим обязанности президента назначен проректор Алан Гарбер.

В обращении, опубликованном на сайте университета, Гэй заявила, что ее уход будет в интересах Гарварда, так как сейчас слишком много внимания приковано к ее фигуре.

Гэй покинула должность на фоне обвинений в плагиате, найденном в ее докторской диссертации, и антисемитизме.

После обострения палестино-израильского конфликта в крупных американских университетах прошли акции в поддержку Палестины, на которых звучали анти-израильские высказывания. На слушаниях в Конгрессе Гэй не смогла однозначно заявить, что призывы к геноциду евреев в университете нарушают политику поведения в стенах заведения.

На фоне обвинений в антисемитизме внимание критиков привлекла диссертация Гэй 1997 года, в которой якобы присутствовал плагиат. Управляющий совет Гарварда после проверки заявил, что в тексте диссертации есть «несколько случаев неадекватного цитирования», но серьезных нарушений выявлено не было.

Гэй стала первой афро-американкой, возглавившей Гарвард. Это ее назначение произошло в июле 2023 года.