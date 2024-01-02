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11:48, 2 января 2024Россия

Российские «Ланцеты» уничтожили западную технику ВСУ

Депутат Саблин: «Ланцеты» ВС России разбили западную технику в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» уничтожили существенную часть военной техники, которую страны Запада передали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Дмитрий Саблин. Его слова передает ТАСС.

«Тысячи единиц бронетехники сожжены, в том числе и "Ланцетами"», — сказал он.

Депутат отметил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине почти вся западная техника была уничтожена, в том числе российский дронами. По его словам, расчеты операторов беспилотников для ВСУ являются приоритетной целью. При этом потери украинской стороны в результате ударов барражирующих боеприпасов существенно превышают число попыток атаковать операторов БПЛА.

Саблин также указал, что наряду с техникой благодаря беспилотникам противник теряет склады с боеприпасами и командные пункты.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» назвал беспилотники «Ланцет» уникальным оружием, не имеющим аналогов в мире.

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      Екатерина Подвигина
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