Токаев отверг слухи о намерении вновь избраться на пост президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Егемен Казахстан» заявил, что не будет участвовать в выборах главы государства в 2026 году.

Таким образов Токаев отреагировал на слухи, что он намерен провести конституционную реформу, чтобы позволить себе второй президентский срок. «Отныне каждый не сможет делать что хочет и вносить изменения в Конституцию», — заявил президент.

По его мнению, пункт Конституции, согласно которому президент может избираться на один срок, не должен никогда измениться.

Летом 2022 года в стране прошел референдум о внесении поправок в Основной закон. Положительно высказалось почти 80 процентов населения Казахстана. Согласно новым нормам президент избирается на один семилетний срок, его родственники не могут занимать высокие государственные посты, кроме того, из текста Конституции убрано упоминание первого президента республики Нурсултана Назарбаева.