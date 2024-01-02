В российском городе опрокинулась маршрутка

В Новосибирске при опрокидывании маршрутки пострадали пять человек

В Новосибирске во время движения опрокинулась маршрутка, пострадали пять человек. Об этом сообщает портал «Новосибирск Онлайн».

Уточняется, что маршрутка перевернулась из-за того, что ее подрезал другой автомобиль. Пассажиры смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства через люк.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек, четыре из них были госпитализированы.

Пострадали 22-летний молодой человек, 43-летняя и 29-летняя женщины, а также 21-летняя и 17-летняя девушки.