Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:20, 2 января 2024Россия

В российском городе опрокинулась маршрутка

В Новосибирске при опрокидывании маршрутки пострадали пять человек

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Новосибирске во время движения опрокинулась маршрутка, пострадали пять человек. Об этом сообщает портал «Новосибирск Онлайн».

Уточняется, что маршрутка перевернулась из-за того, что ее подрезал другой автомобиль. Пассажиры смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства через люк.

Травмы различной степени тяжести получили пять человек, четыре из них были госпитализированы.

Пострадали 22-летний молодой человек, 43-летняя и 29-летняя женщины, а также 21-летняя и 17-летняя девушки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Еще одна страна присоединилась к БРИКС

      В российском городе опрокинулась маршрутка

      США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов

      Следователи начали проверку после остановки колеса обозрения под Пензой

      В США оценили возможности российских истребителей Су-57

      Стало известно о хаосе в Alibaba

      В Нью-Йорке зафиксировали землетрясение

      На Украине сгорел дом митрополита УПЦ

      Пьяный пассажир самолета напал на экипаж из-за отказа в выпивке

      Под Воронежем восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости