В российском городе опрокинулась маршрутка
В Новосибирске при опрокидывании маршрутки пострадали пять человек
В Новосибирске во время движения опрокинулась маршрутка, пострадали пять человек. Об этом сообщает портал «Новосибирск Онлайн».
Уточняется, что маршрутка перевернулась из-за того, что ее подрезал другой автомобиль. Пассажиры смогли самостоятельно выбраться из транспортного средства через люк.
Травмы различной степени тяжести получили пять человек, четыре из них были госпитализированы.
Пострадали 22-летний молодой человек, 43-летняя и 29-летняя женщины, а также 21-летняя и 17-летняя девушки.