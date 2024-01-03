Десятки миллионов американцев останутся без интернета

Politico: 22 миллиона американцев могут остаться без интернета перед выборами

Миллионы американцев могут остаться без интернета перед выборами президента США. Это произойдет, если будет свернута «Программа доступной связи». Об этом пишет издание Politico.

Действие программы может быть прекращено, если не будет найдено достаточно средств для ее продолжения. Сейчас она покрывает затраты на интернет порядка у 22 миллионов малообеспеченных американцев. Программа была запущена в 2020 году.

Politico отмечает, что прекращение деятельности программы может оттолкнуть от действующих властей большое число малообеспеченных граждан, которые лишатся поддержки и могут выразить свое недовольство на выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагается, что за главный пост в стране вновь поборются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.