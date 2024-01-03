Люди в военной форме похитили мужчину с улицы в Харькове и попали на видео

«Страна.ua»: люди в военной форме похитили мужчину с улицы в Харькове

В украинском городе Харьков люди в военной форме похитили с улицы мужчину и силой затолкали в микроавтобус. Соответствующее видео опубликовало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На кадрах видно, как трое мужчин, один из которых одет в гражданское, силой усаживают прохожего в транспортное средство. Тот пытается сопротивляться, кричит.

По данным местных СМИ, это были представители военкомата.

Ранее сообщалось о выпрыгнувшем из окна военкомата в западном украинском городе Черновцы мужчине. Таким образом он пытался избежать призыва на фронт. В результате он попал в больницу.