Польская оппозиция решила подражать Британии и создать теневое правительство

Gazeta.pl: польская оппозиция решила создать теневой кабмин как в Британии

Партия «Право и справедливость» (PiS) во главе с лидером Ярославом Качиньским, которая недавно проиграла выборы и перешла в оппозицию, решила создать теневое правительство на манер Великобритании, где эта практика является традиционной. Об этом пишет издание Gazeta.pl.

Отмечается, что возглавит теневой кабинет экс-премьер Матеуш Моравецкий. В его состав также войдут Даниель Обайтек (экс-глава энергетического концерна PGNiG), Вальдемар Буда (экс-министр развития и технологи), Петр Мюллер (бывший пресс-секретарь правительства), уточняет издание.

В правящей коалиции во главе с действующим премьером Дональдом Туском назвали создание теневого кабинета свидетельством того, что партия PiS смирилась с поражением на выборах. «Это, наверное, хороший знак», — заявила представитель победивших на недавних выборах сил Иоанна Клюзик-Ростковская.

При этом, политолог Рафал Хведорук указал, что в данном решении PiS можно разглядеть «попытку подражать образцу Великобритании, где оппозиция через теневой кабинет дублирует министров».

Теневой кабинет — «правительство в ожидании», созданное, чтобы при определенных условиях ему были переданы полномочия реального правительства. Обычно формируется партией официальной оппозиции. В британской политической системе имеет официальный статус. Главная оппозиционная партия в английском парламенте носит статус «официальной оппозиции Его Величества», получает дополнительное финансирование на политическую деятельность, а «теневые министры» имеют надбавки к своему стандартному депутатскому жалованью.