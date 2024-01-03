Слуцкий ответил на призыв главы МИД Польши передать дальнобойные ракеты Украине

Слуцкий: на атаки по территории России Москва ответит ударами возмездия

На любые атаки территории России Москва будет отвечать ударами возмездия. Так председатель комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале ответил на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского к странам Запада передать дальнобойные ракеты Украине.

«Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что, если коллективный Запад поступит согласно рекомендации главы польского внешнеполитического ведомства, Москва точно будет знать имена провокаторов, подстрекающих к Третьей мировой войне.

Ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».