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16:54, 3 января 2024Россия

Слуцкий ответил на призыв главы МИД Польши передать дальнобойные ракеты Украине

Слуцкий: на атаки по территории России Москва ответит ударами возмездия

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

На любые атаки территории России Москва будет отвечать ударами возмездия. Так председатель комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале ответил на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского к странам Запада передать дальнобойные ракеты Украине.

«Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что, если коллективный Запад поступит согласно рекомендации главы польского внешнеполитического ведомства, Москва точно будет знать имена провокаторов, подстрекающих к Третьей мировой войне.

Ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».

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      Игорь Дмитров
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