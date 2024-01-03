Слуцкий ответил на призыв главы МИД Польши передать дальнобойные ракеты Украине
На любые атаки территории России Москва будет отвечать ударами возмездия. Так председатель комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале ответил на призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского к странам Запада передать дальнобойные ракеты Украине.
«Именно такие Сикорские, Боррели и Байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», — подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что, если коллективный Запад поступит согласно рекомендации главы польского внешнеполитического ведомства, Москва точно будет знать имена провокаторов, подстрекающих к Третьей мировой войне.
Ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».