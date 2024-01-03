США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы в регионе

CNN: США тайно продлили договор об американских военных базах в Катаре на 10 лет

США тайно договорились с Катаром о сохранении в своем распоряжении военной авиабазы Эль-Удейд еще на десять лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Телеканал ссылается на данные трех собеседников в Пентагоне и еще одного неназванного чиновника. Отмечается, что соглашение было продлено в контексте усиления присутствия США в регионе на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене.

Во время визита на эту базу в прошлом месяце министр обороны США Ллойд Остин не упомянул о продлении соглашения. Белый дом также не стал его обнародовать.

Авиабаза Эль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от катарской столицы Доха, позволяет разместить более десяти тысяч военнослужащих и считается крупнейшим военным объектом США в регионе. Помимо американцев ее инфраструктуру используют ВВС Катара и Великобритании.