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12:47, 3 января 2024Мир

США тайно договорились с Катаром о сохранении крупнейшей авиабазы в регионе

CNN: США тайно продлили договор об американских военных базах в Катаре на 10 лет

Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

США тайно договорились с Катаром о сохранении в своем распоряжении военной авиабазы Эль-Удейд еще на десять лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Телеканал ссылается на данные трех собеседников в Пентагоне и еще одного неназванного чиновника. Отмечается, что соглашение было продлено в контексте усиления присутствия США в регионе на фоне роста угроз со стороны поддерживаемых Ираном боевых групп в Ираке, Сирии и Йемене.

Во время визита на эту базу в прошлом месяце министр обороны США Ллойд Остин не упомянул о продлении соглашения. Белый дом также не стал его обнародовать.

Авиабаза Эль-Удейд, расположенная в пустыне к юго-западу от катарской столицы Доха, позволяет разместить более десяти тысяч военнослужащих и считается крупнейшим военным объектом США в регионе. Помимо американцев ее инфраструктуру используют ВВС Катара и Великобритании.

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      Игорь Дмитров
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