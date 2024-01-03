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22:35, 3 января 2024Мир

США высказались о причастности Израиля к теракту в Иране

Джон Кирби: Белый дом не считает Израиль причастным к теракту в иранском Кермане
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США неизвестно, что кто стоит за терактом в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Белый дом не считает Израиль причастным к взрывам в Кермане. «У нас нет информации о том, как это произошло, и кто мог бы быть ответственным», — подчеркнул Кирби.

Ранее президент России Владимир Путин направил послание верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту Ирана Эбрахиму Раиси, в котором выразил соболезнования в связи с терактом в Кермане.

Взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер.

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      Марина Совина
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