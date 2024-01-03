Вильфанд пообещал москвичам сибирские морозы до конца праздников

Вильфанд: сибирские морозы сохранятся в Москве до конца новогодних праздников

Сильные морозы, характерные для таких территорий севера Сибири как Таймыр и Ямал, сохранятся в Москве до конца новогодних праздников. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает в среду, 3 января, РИА Новости.

«Рекордов не будет, но это очень опасная погода... На 10-15 минут можно выходить на улицу с детьми, но не больше», — отметил он, подчеркнув, что при такой погоде опасен даже несильный ветер, около 5 метров в секунду — появляется угроза обморожения.

По словам синоптика, самый холодный день в Москве будет 4 января, когда ночью температура воздуха составит 26-31 градуса мороза, а днем — минус 21-22 градуса. Самый теплый день ожидается 6 января — днем будет минус 12-14 градусов.

Вильфанд подчеркнул, что такая температура на десять градусов ниже многолетних значений.

Ранее 3 января сообщалось, что в небе над Москвой в результате накрывших Центральную Россию аномальных морозов было обнаружено редкое природное явление — ледяные иглы. Так называют парящие в воздухе микроскопические ледяные кристаллы, которые образуются в очень холодную погоду. Часто они образуют ночью светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо. Опасности для человека ледяные иглы не представляют, порезаться или уколоться ими невозможно.