Билла Клинтона уличили в связях с миллиардером-педофилом

В суде уличили Билла Клинтона в связях с миллиардером-педофилом Эпштейном

Бывший президент США Билл Клинтон всплыл в деле миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом говорится в судебном протоколе, сообщает РИА Новости.

Подруга Эпштейна Гилейн Максвелл, осужденная за пособничество в принуждении к проституции, рассказала о тесных личных связях финансиста с экс-главой Белого дома. По ее словам, Эпштейн рассказал ей, что Клинтон предпочитает молодых девушек.

В 2021 году ряд известных людей был назван среди пассажиров самолета Эпштейна, который часто использовался для перевозки гостей на частный карибский остров миллиардера Литтл-Сент-Джеймс. Boeing 727 получил в СМИ название «Экспресс Лолиты» после обвинений в его использовании для перевозки несовершеннолетних девочек. Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девочек-подростков. Миллиардера задержали в 2019 году, но через несколько месяцев он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

