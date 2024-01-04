Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:11, 4 января 2024Мир

Билла Клинтона уличили в связях с миллиардером-педофилом

В суде уличили Билла Клинтона в связях с миллиардером-педофилом Эпштейном

Фото: Brynn Anderson / Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон всплыл в деле миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом говорится в судебном протоколе, сообщает РИА Новости.

Подруга Эпштейна Гилейн Максвелл, осужденная за пособничество в принуждении к проституции, рассказала о тесных личных связях финансиста с экс-главой Белого дома. По ее словам, Эпштейн рассказал ей, что Клинтон предпочитает молодых девушек.

В 2021 году ряд известных людей был назван среди пассажиров самолета Эпштейна, который часто использовался для перевозки гостей на частный карибский остров миллиардера Литтл-Сент-Джеймс. Boeing 727 получил в СМИ название «Экспресс Лолиты» после обвинений в его использовании для перевозки несовершеннолетних девочек. Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девочек-подростков. Миллиардера задержали в 2019 году, но через несколько месяцев он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев выругался матом из-за реакции Франции на действия ВСУ. Что разозлило российского политика?

      В США рассказали о возможном ответе Ирана на теракт в Кермане

      В США опубликовали список фигурантов дела Эпштейна

      Билла Клинтона уличили в связях с миллиардером-педофилом

      Украинцев призвали свергнуть власть Зеленского ради мира в стране

      В Белом доме заявили о неспособности передать Киеву новую военную помощь

      В Великобритании допустили ввод войск НАТО на Украину

      США предпочли не раскрывать статистику о поврежденном западном оружии на Украине

      В Минобороны рассказали об очистке Мариуполя от мин

      На Украине раскрыли план Зеленского по Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости