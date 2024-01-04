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10:13, 4 января 2024Россия

В России четырехлетний ребенок попал в больницу после падения отца на него

В Петербурге четырехлетний ребенок попал в больницу после падения отца на него

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок попал в больницу после того, как на него упал отец. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 2 января на перекрестке улиц Федора Абрамова и Михаила Дудина. По предварительной информации, россиянин с сыном на руках переходил дорогу и по неосторожности упал на ребенка.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали ушиб головного мозга тяжелой степени.

Уточняется, что семья, в которой воспитывается ребенок, полная и не состоит на учете в полиции.

Ранее сообщалось, что в Иркутске машина скорой помощи, перевозившая ребенка в больницу, столкнулась с двумя автомобилями. После ДТП несовершеннолетнего пациента доставили в больницу на другом медицинском автомобиле.

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      Олег Давыдов
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