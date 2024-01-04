Небензя прокомментировал ситуацию в Красном море

Небензя: ситуация в Красном море является прямой проекцией происходящего в Газе

Россия серьезно обеспокоена ситуацией в Красном море и убеждена, что происходящее там является прямой проекцией насилия в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, проблема с обеспечением свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе развивается тревожным образом.

Дипломат отметил, что эскалация наблюдается и на других оккупированных палестинских территориях, а также на границе Израиля и Ливана. Он осудил атаки на гражданские суда и потребовал немедленного освобождения судна Galaxy Leader и его экипажа.

Ранее израильское судно Galaxy Leader захватили хуситы в Красном море. Член Высшего политического совета республики, сформированного йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» хусит Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что судно не будет освобождено, пока Израиль не остановит операцию в секторе Газа.