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10:22, 4 января 2024Путешествия

Туристов заставили покинуть самолет после семи часов ожидания вылета

ММТП начала проверку из-за семичасовой задержки вылета рейса на Шри-Ланку

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Пассажиров рейса Москва — Хамбантота (Шри-Ланка) высадили из самолета спустя семь часов задержки перед вылетом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Туристы поднялись на борт и просидели в салоне около двух часов, до этого еще пять часов им пришлось ожидать в аэропорту. Вскоре бортпроводники попросили их покинуть самолет, объяснив это технической неисправностью.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП), узнав о произошедшем, начала проверку.

«Причины задержки уточняются. Авиакомпания обеспечила пассажиров напитками, питанием и размещением в гостинице», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что самолет все же вылетел на Шри-Ланку. На рейс зарегистрировались 413 пассажиров.

Ранее жительница казахстанского Шымкента напала на работницу авиакомпании Air Astana из-за задержки вылета. Пассажирка не только обругала представительницу перевозчика, но и избила ее, в частности, повредила девушке руку.

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      Алевтина Запольская
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