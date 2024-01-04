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15:52, 4 января 2024Бывший СССР

В США раскрыли правду о здоровье Зеленского в начале конфликта на Украине

Telegraph: Зеленский в начале конфликта на Украине был похож на мертвеца

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в начале конфликта с Россией выглядел очень болезненно, имел бледный цвет кожи и был похож на мертвеца. Правду о состоянии здоровья украинского лидера в статье для Telegraph раскрыл американский журналист Саймон Шустер.

«Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников начали беспокоиться», — говорится в материале.

Помощница Зеленского, говоря о его состоянии в первые несколько месяцев конфликта Украины с Россией, говорила, что «живой человек не может так выглядеть». Автор статьи пояснил, что первое время президент страны жил в тесном бункере и был лишен солнечного света и достаточного количества еды.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в самостоятельности Зеленского. Глава МИД предположил, что украинским лидером манипулируют, а сам глава республики не ощущает себя самостоятельной фигурой.

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      Анастасия Алимпиева
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