Названы признаки опасного для покупки жилья

Адвокат Данилов: слишком дешевая квартира может принести проблемы покупателю

При покупке квартиры на вторичном рынке ее нужно тщательно проверить. В частности, если она стоит дешевле остальных, это должно насторожить, рассказал в интервью агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.

По словам эксперта, низкая цена, то есть более 15 процентов по сравнению с рыночной стоимостью, может свидетельствовать о том, что с квартирой не все в порядке. Данилов предположил, что такая квартира потребует вложений или ей в принципе нельзя будет пользоваться

Также важно проверить, не находится ли квартира в залоге. Дело в том, что переход права собственности не освободит от обременения, отметил адвокат. Для этого потребуется выписка из ЕГРН. При этом архивная выписка из домовой книги покажет, были ли нарушения прав жильцов во время приватизации.

Кроме того, при покупке унаследованной по завещанию квартиры можно столкнуться с тем, что человеку, отказавшемуся от жилища, наследодатель предоставил право в ней жить. Тогда новый собственник обязан будет приютить отказополучателя. Избежать подобной ситуации поможет выписка из ЕГРН и само завещание. Его необходимо запросить у продавца, отметил Кирилл Данилов.

В конце прошлого года эксперт Сергей Зайцев заявил, что самый главный риск, который поджидает покупателей квартир в 2024 году, — лишиться права на получение льготной ипотеки.

По вступившим в силу с 23 декабря правилам, права на получение льготной ипотеки лишается не только сам заемщик и созаемщик при оформлении льготного кредита, но и поручитель, напомнил он. Вторым риском Зайцев назвал неправильную оценку предстоящей долговой нагрузки